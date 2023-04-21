Серпентолог Черлин объяснил, будет ли гадюка гоняться за человеком, и как уберечь себя от ее укуса

Гадюка представляет безусловную опасность, если ее пытаются хватать, ловить и так далее. Нередко такие ситуации связаны с детьми и собаками, продолжает он. И если собаке объяснить, что такое поведение опасно, довольно трудно, то ребенку, наверное, вполне реально. Это обязанность взрослых — предупреждать детей: если увидел змею, ничего страшного в этом нет, если ее не трогать.