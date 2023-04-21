Серпентолог Черлин объяснил, будет ли гадюка гоняться за человеком, и как уберечь себя от ее укуса

С приходом весеннего тепла в России проснулись гадюки. А так как впереди майские праздники, народ массово поедет на дачи и пикники. ФАН узнал у экперта-серпентолога, герпентолога Владимира Черлина, как уберечься от укуса гадюки.
Действительно, уже гадюки вышли из спячки и выбрались из укрытий, сейчас их может быть достаточно много, по крайней мере, в тех местах, где они обычно водятся, подтверждает эксперт.
«К счастью, пока еще холодно, поэтому босиком или во вьетнамках вряд ли кто-нибудь соберется ходить по лесу — всегда будут какие-то ботинки или сапоги. Поэтому сейчас укус, если случайно наступил на гадюку, чрезвычайно маловероятен. Чаще всего в такую погоду укусы могут быть, только если человек по каким-то непонятным причинам попытается ловить змею, хватать, тыкать в нее палкой и совершать тому подобные действия. Вообще, гадюка никогда в жизни сама за человеком не гоняется», — перечислил причины для гадюки укусить кого-либо из людей герпентолог.
Обычно эти змеи вынуждены обороняться в ситуации, когда на них наступают или хватают руками, объясняет Владимир Черлин.
«Это часто случается летом или осенью, когда ягоды-грибы идут. Тогда увлеченный сбором человек может гадюку не заметить и, пытаясь сорвать, предположим, гриб протягивает руки перед головой змеи. Вот тогда она может укусить, но сама за человеком гоняться не будет», — рассказывает собеседник ФАН.
Гадюка представляет безусловную опасность, если ее пытаются хватать, ловить и так далее. Нередко такие ситуации связаны с детьми и собаками, продолжает он. И если собаке объяснить, что такое поведение опасно, довольно трудно, то ребенку, наверное, вполне реально. Это обязанность взрослых — предупреждать детей: если увидел змею, ничего страшного в этом нет, если ее не трогать.
«Бросок гадюки защитный — сантиметров на 20 от силы. Поэтому она, если сама не убежала, свернется в калачик, будет ждать, шипеть и может еще делать броски головой, повторю, ну максимум на 20 сантиметров», — описал защитное поведение рептилии серпентолог.
То есть самая главная мера предосторожности — просто не трогать встретившуюся вам змею. В подросшей траве нужно носить высокие ботинки или сапоги.
«Увидите, что она лежит, можете спокойно метрах в полутора остановиться, понаблюдать за ней — абсолютно ничего не произойдет», — подытожил Владимир Черлин.
Ранее Росприроднадзор предупредил о выходе из спячки змей в Петербурге и Ленинградской области.