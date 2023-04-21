Эстонский парламентарий Ээрик-Нийлес Кросс объяснил, почему Запад молчит о взрыве на «Северный потоках»

Западные спецслужбы не раскрывают данные о виновниках взрывов на «Северных потоках» из-за того, что Россия может быть непричастна к теракту. Об этом заявил член парламента Эстонии Ээрик-Нийлес Кросс в беседе с Bloomberg.
Бывший глава координационного бюро внешней разведки Эстонии считает, что у некоторых спецслужб могут быть доказательства, которые устанавливают личность диверсантов. По его словам, у них могут быть причины не раскрывать их в первую очередь из-за того, что те не были россиянами.
Bloomberg также приводит мнение экс-сотрудника ЦРУ Рональда Маркса, имеющего опыт в операциях, связанных с Россией. По его мнению, взрывы совершались небольшой группой украинцев, которым могло помогать иностранное правительство.
Ранее сообщалось, что спецслужбы ФРГ были осведомлены о причастности яхты к диверсии на «Северных потоках».