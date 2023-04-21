Эстонский парламентарий Ээрик-Нийлес Кросс объяснил, почему Запад молчит о взрыве на «Северный потоках»

Бывший глава координационного бюро внешней разведки Эстонии считает, что у некоторых спецслужб могут быть доказательства, которые устанавливают личность диверсантов. По его словам, у них могут быть причины не раскрывать их в первую очередь из-за того, что те не были россиянами.