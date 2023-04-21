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Украина направила запрос в YouTube о прекращении деятельности «Вагнера» в Сети

Политика
Украина направила запрос в YouTube о прекращении деятельности «Вагнера» в Сети

Минкульт Украины направил письмо в адрес исполнительного директора видеохостинга YouTube Нила Мохана с просьбой ограничить группировке ЧВК «Вагнер» возможности для ее деятельности.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Александр Ткаченко. По его словам, на интернет-площадках, в частности на YouTube, проводится работа по популяризации военных объединений России.

«Обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube Нилу Мохану с просьбой предпринять конкретные меры», — отметил Ткаченко.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что 90% Бахмута находятся под контролем ЧВК «Вагнер». Бойцам удалось захватить важный укрепрайон ВСУ в зоне бывшей швейной фабрики.
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