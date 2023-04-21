Замглавы минобороны Украины Маляр признала продвижение ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Силы ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмут) продолжают атаковать и продвигаться вперед. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.
Чиновник отметила, что в городе сейчас идут ожесточенные бои. По ее словам, речь идет о продвижении «на отдельных участках».
Маляр утверждает, что украинские военные якобы проводят как оборонительные, так и активные штурмовые действия. По ее словам, обстановка для ВСУ в Артемовске якобы является «напряженной, но контролируемой».
Освобождение Артемовска от украинских боевиков ведется исключительно силами ЧВК «Вагнер». «Музыканты» взяли под контроль практически 90% территории города, накануне заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.