Сергею Мигицко — 70 лет: режиссер Владимир Шевельков рассказал ФАН об «актерском всемогуществе» юбиляра

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Сергей Мигицко родился 23 апреля 1953 года. В день 70-летия всенародно любимого артиста через ФАН юбиляра поздравил актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий. Владимир Шевельков.