Сергею Мигицко — 70 лет: режиссер Владимир Шевельков рассказал ФАН об «актерском всемогуществе» юбиляра

Советский и российский актер театра и кино, народный артист России Сергей Мигицко родился 23 апреля 1953 года. В день 70-летия всенародно любимого артиста через ФАН юбиляра поздравил актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий. Владимир Шевельков.
Собеседник отметил, что с этим артистом их связывает давняя дружба. Помимо искусства, они оба также увлечены футболом.
«Мы знакомы с 1983 года. Вместе мы с ним очень много пробежали на футбольном поле: всю жизнь мы играли и играем в футбол. Мы с ним были на золотом матче “Зенит” — “Спартак” d 1984 году. Тогда “Зенит” выиграл со счетом 3:2. В любом случае, я с ним прожил большую творческую и человеческую жизнь. Для меня это прежде всего человек, а потом творческая единица. Впрочем, как творческую единицу, я его ценю очень высоко. Он у меня снялся в нескольких картинах, чем я горжусь», — поведал кинорежиссер.
Владимир Шевельков также подчеркнул, что Сергей Мигицко наделен выдающимся актерским талантом.
«Сейчас тяжелые времена в том, что касается кино. Говоря же о театре, можно с уверенностью сказать: “Ему все доступно. Для него нет ничего невозможного. Для него все естественно”. Он находится в расцвете своего актерского всемогущества. Что касается кино, то и там он переделывается. Принимает чужие формы, продолжает быть большим русским актером и позволяет себе создавать, мастерить роли. Это очень круто, особенно в наше время, когда выбирают не лучших, а удобных. Это касается и режиссеров, и операторов, и сценаристов, и всех остальных», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес юбиляра.
«Я призываю переименовать “Театр им. Ленсовета”, и назвать — ”Театр Ленсовета им. С.Г. Мигицко”!» — воззвал заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Ранее режиссер Вячеслав Лагунов через ФАН поздравил с днем рождения актера и продюсера Александра Тютрюмова. Собеседник отметил, что этот артист любит воплощать самые неожиданные образы.