Минобороны России рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Министерство опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции (СВО).
ВС РФ ликвидировали до 90 украинских боевиков на двух направлениях за сутки, сообщили в Минобороны. Российские военные также уничтожили две бронемашины, два склада боеприпасов и гаубицу «Мста-Б» ВСУ.
Группировка войск «Восток» нанесла поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Червоное. Для этого ВС России задействовали артиллерию и тяжелые огнеметные системы, рассказали в министерстве.
Украинские военные попытались использовать химоружие на Запорожском направлении. Об этом ранее сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.