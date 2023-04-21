Воздух в Москве и области прогреется до 22 градусов в ближайшие выходные

По словам специалиста, с субботы до понедельника столбики термометров в Москве и области будут показывать до плюс 22 градусов. Вильфанд предупредил, что в темное время суток ожидается похолодание — температурный разброс составит от минус двух до плюс пяти градусов в зависимости от населенного пункта.