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Воздух в Москве и области прогреется до 22 градусов в ближайшие выходные

Общество
Воздух в Москве и области прогреется до 22 градусов в ближайшие выходные

Жители столичного региона смогут насладиться солнечной и теплой погодой в предстоящие выходные. Соответствующий прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, с субботы до понедельника столбики термометров в Москве и области будут показывать до плюс 22 градусов. Вильфанд предупредил, что в темное время суток ожидается похолодание — температурный разброс составит от минус двух до плюс пяти градусов в зависимости от населенного пункта.

«В ближайшие дни нужно активно наслаждаться погодой: хорошая, не жаркая, комфортная погода», — подчеркнул Вильфанд в беседе с изданием «Интерфакс».

Дальнейшее потепление ожидается и в Санкт-Петербурге. Как отметил главный синоптик города Александр Колесов, температура воздуха продолжит подниматься благодаря антициклону.
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