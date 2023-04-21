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Глава МИД Мавритании обсудил с послом Алжира перспективы сотрудничества двух стран

Весь мир
Глава МИД Мавритании обсудил с послом Алжира перспективы сотрудничества двух стран

Нуакшот, 21 апреля. Министр иностранных дел Мавритании Мохаммед Салем Ульд Мерзуг принял в своем кабинете посла Алжирской Народной Демократической Республики (АНДР) Мохамеда Бен Атту, пишут арабские СМИ.

На встрече стороны рассмотрели отношения и сотрудничество между двумя странами, а также перспективы их укрепления и развития.

Ранее специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Алжирской Народной Демократической Республики (АНДР) Смаила Бенамару.
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