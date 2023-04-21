Сотрудника полиции чуть не забили до смерти бильярдными шарами в Иркутской области

Сибиряки избили бильярдными шарами младшего лейтенанта полиции Алексея Шантагарова в одном из кафе Иркутской области. Он пришел в заведение в поисках ранее пропавшей девушки. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
Сотрудник правоохранительных органов объезжал территорию, когда искал недавно пропавшую Любовь Хаптаринову. Зайдя в местное кафе «Макена», полицейский обнаружил девушку в состоянии алкогольного опьянения в окружении нескольких мужчин.
Молодые люди не хотели, чтобы девушку забрали, и начали вести себя агрессивно. Они окружили Алексея и стали избивать его шарами для игры в бильярд. Младшему лейтенанту пришлось несколько раз выстрелить — сначала вверх, затем дважды в сторону нападавших.
Коллеги полицейского задержали всех подозреваемых: двоих — в кафе, одного, с огнестрельным ранением в живот, — недалеко от крыльца заведения. Пострадавшего полицейского и раненного злоумышленника доставили в местную больницу.
Ранее казанскому сотруднику ГИБДД выстрелили в лицо из сигнальной ракеты.