Сотрудника полиции чуть не забили до смерти бильярдными шарами в Иркутской области

Молодые люди не хотели, чтобы девушку забрали, и начали вести себя агрессивно. Они окружили Алексея и стали избивать его шарами для игры в бильярд. Младшему лейтенанту пришлось несколько раз выстрелить — сначала вверх, затем дважды в сторону нападавших.