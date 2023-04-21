Московский суд заочно арестовал главу ГУР Минобороны Украины Буданова за терроризм

Лефортовский суд Москвы заочно выдал разрешение на арест начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова за организацию терактов в России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Буданову было предъявлено обвинение в организации теракта и создании террористического сообщества. Кроме того, ему вменяют незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия.
В суде добавили, что Буданов был объявлен в международный розыск. Мера пресечения будет действовать с момента его экстрадиции в Россию или задержания его на территории РФ.
Ранее управление Роспотребнадзора по Подмосковью добилось в суде признания неправомерности взимания Wildberries платы с клиентов за обратную доставку некачественного товара. Компания желает оспорить данное решение.