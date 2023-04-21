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Московский суд заочно арестовал главу ГУР Минобороны Украины Буданова за терроризм

Общество
Московский суд заочно арестовал главу ГУР Минобороны Украины Буданова за терроризм

Лефортовский суд Москвы заочно выдал разрешение на арест начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова за организацию терактов в России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Буданову было предъявлено обвинение в организации теракта и создании террористического сообщества. Кроме того, ему вменяют незаконный оборот взрывчатых веществ и оружия.

В суде добавили, что Буданов был объявлен в международный розыск. Мера пресечения будет действовать с момента его экстрадиции в Россию или задержания его на территории РФ.

Ранее управление Роспотребнадзора по Подмосковью добилось в суде признания неправомерности взимания Wildberries платы с клиентов за обратную доставку некачественного товара. Компания желает оспорить данное решение.
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