Петербургским школьникам рассказали о безопасности в интернете

Занятие «Безопасный интернет» прошло в Санкт-Петербурге. В фокус-группу вошли более 20 школьников. В дальнейшем материалы будут использоваться в различных образовательных активностях.
Курс «Безопасный интернет» разработан для детей и подростков, которые активно выходят в сеть и становятся полноценными пользователями соцсетей и онлайн-платформ. Инструкторы поисково-спасательного отряда регулярно рассказывают ребятам в школах правила безопасности на улице и дома, проводятся вебинары и мастер-классы о правилах цифровой гигиены.
Директор департамента Trust&Safety Авито Андрей Рыбинцев рассказал, как возникла идея создания курса.
«Для современных детей и подростков интернет — одна из локаций, внутри которых они строят свою жизнь, общаются, получают информацию. Во время урока мы увидели, что тема действительно актуальна: нас буквально засыпали вопросами, ребятам было интересно углубиться в детали, в том числе, технические. Мы убеждены, что знание правил цифровой гигиены, по аналогии со знаниями правил дорожного движения, безопасности на воде, в квартире или на природе, сегодня стало необходимым навыком, овладеть которым важно как можно раньше», — сообщил Рыбинцев.
В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» регулярно проводятся беседы с подростками. Об этом рассказал председатель организации Григорий Сергеев.
«Мы часто говорим нашим школьникам о том, как правильно вести себя при виде незнакомца на улице, но мало кто учит детей, как правильно вести себя в интернет-пространстве. Это то место, где подростки сегодня проводят значительную часть своего времени. Новый курс поможет ребенку самостоятельно определять подозрительные аккаунты и их активности, а также знать основной алгоритм действий при онлайн коммуникациях», — объяснил Григорий Сергеев.
Программа курса состоит из двух информационных блоков: правила общения в интернете и основы цифровой и финансовой грамотности. На тестовом уроке дети изучили курс в формате интерактива, приняли участие в квизе на тему информационной безопасности и собрали первые вопросы от участников. На базе проведенного урока организаторы проведут обновления программы под потребности и особенности возраста детей с учетом полученной от фокус-группы обратной связи. Занятие может включать в себя оффлайн и онлайн форматы, в зависимости от комфортного восприятия целевой аудитории детей.
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