Петербургским школьникам рассказали о безопасности в интернете

Программа курса состоит из двух информационных блоков: правила общения в интернете и основы цифровой и финансовой грамотности. На тестовом уроке дети изучили курс в формате интерактива, приняли участие в квизе на тему информационной безопасности и собрали первые вопросы от участников. На базе проведенного урока организаторы проведут обновления программы под потребности и особенности возраста детей с учетом полученной от фокус-группы обратной связи. Занятие может включать в себя оффлайн и онлайн форматы, в зависимости от комфортного восприятия целевой аудитории детей.