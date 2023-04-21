Париж отказался передать ВСУ авиационную карту Белоруссии

Франция отказала Украине, запросившей авиационную цифровую карту белорусской территории, пишет издание Le Monde.
Авторы статьи сообщили, что французские власти объяснили отказ тем, что оказывают поддержку Киеву в защите украинской территории. Предоставление информации о других странах выходит за эти рамки, сообщает издание.
Карты о которых идет речь, содержат информацию о рельефе территории, а также о расположении различных препятствий. На них отмечены радары и зенитные системы, а также военные объекты.
Ранее стало известно, что Канада предоставит Киеву топливо на 26 миллионнов долларов США. Об этом заявил глава Министерства обороны страны Анита Ананд во время встречи контактной группы на авиабазе «Рамштайн».