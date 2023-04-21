УПЦ сообщила о предоставлении монахам Киево-Печерской лавры разрешения зайти на территорию обители

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) сообщила о том, что монахам Киево-Печерской лавры разрешили войти на территорию обители. Об этом говорится в официальном Telegram-канале религиозной организации.
До этого представители Союза православных журналистов (СПЖ) заявили о том, что на время работы комиссии Министерства культуры Украины по приему и передаче имущества в Киево-Печерской лавре ввели специальный пропускной режим. Согласно последнему, братию не пускали на территорию обители.
Ранее сообщалось, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел останется под домашним арестом до 30 мая. Такое решение принял Киевский апелляционный суд.