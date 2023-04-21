УПЦ сообщила о предоставлении монахам Киево-Печерской лавры разрешения зайти на территорию обители

До этого представители Союза православных журналистов (СПЖ) заявили о том, что на время работы комиссии Министерства культуры Украины по приему и передаче имущества в Киево-Печерской лавре ввели специальный пропускной режим. Согласно последнему, братию не пускали на территорию обители.