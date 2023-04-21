Минобороны России: Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут успешные бои на западе Артемовска

Штурмовики ЧВК «Вагнер» ведут успешные бои на западе Бахмута (Артемовска), в то время как силы ВДВ пресекают попытки контрнаступления украинских военных. Об этом сообщило Миниобороны России.
Десантники оказывают поддержку штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер» по овладению городом. В настоящий момент «музыканты» продолжают вести ожесточенные бои с противником. Освобождение Артемовска от украинских боевиков ведется исключительно силами ЧВК «Вагнер».
«Оркестр» взял под контроль практически 90% территории города, накануне заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 11 апреля сообщал, что на тот период Россия контролировала более 80% территории.