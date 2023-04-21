Mediascope: 81% опрошенных россиян смотрят телевизор ежедневно

Исходя из статистики, поклонники телевидения чаще всего смотрят сериалы. Таких респондентов было 29%. Еще около 17% включают «голубой экран», чтобы увидеть любимые развлекательные программы. На кино время тратят 12% людей. Рекламу на ТВ замечают 76% россиян, в соцсетях этот показатель ниже – 64%.