Mediascope: 81% опрошенных россиян смотрят телевизор ежедневно

Большая часть россиян охотнее смотрят телевизор, чем изучают информацию в интернете. Об этом сообщили аналитики Mediascope. Они также выяснили, что на «голубых экранах» люди замечают рекламу чаще, чем в Сети.
Статистику приводит РБК. Исходя из предоставленных данных, «иногда» телевизор смотрят 98% опрошенных. На вопрос об использовании интернета ответили 83% респондентов. Соотношение «ежедневных» пользователей интернета и зрителей федеральных каналов составляет 81% к 66%.
Исходя из статистики, поклонники телевидения чаще всего смотрят сериалы. Таких респондентов было 29%. Еще около 17% включают «голубой экран», чтобы увидеть любимые развлекательные программы. На кино время тратят 12% людей. Рекламу на ТВ замечают 76% россиян, в соцсетях этот показатель ниже – 64%.
Ранее ВЦИОМ проводил опрос среди россиян. Аналитикам удалось выяснить, что среди жителей страны старше 18 лет более 80% граждан доверяют президенту РФ Владимиру Путину.