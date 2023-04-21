«Британские дегенераты»: зампред Совбеза РФ Медведев жестко «прошелся» по Лондону после введения санкций

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко прокомментировал санкции, которые Лондон ввел против состава российского суда, рассматривавшего дела по тяжким преступлениям.
По словам политика, вырождающаяся монархия Соединенного Королевства создает «весьма причудливых тварей». В частности, речь идет о недавних и действующем премьер-министрах Британии: Борисе Джонсоне, Терезе Мэй и Риши Сунаке. Медведев также напомнил, что посол Соединенного Королевства «что-то тявкал» у здания суда в России.
«Вера британских дегенератов в свою исключительность великолепна», — подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.
Британия была, есть и будет вечным врагом России, убежден Медведев. Он спрогнозировал, что это может продолжаться до момента, пока «их противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны», которую создаст новейшая система вооружения РФ.
Власти Британии ранее расширили антироссийский санкционный список в связи с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе✱ (признан физлицом-иноагентом в РФ).
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами