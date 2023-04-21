Минобороны: Российские войска уничтожили топливные склады украинских силовиков в ДНР

Подразделения вооруженных сил России успешно ликвидировали склады топлива ВСУ. Об этом представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Склад располагался близ населенного пункта Константиновка в ДНР. Отмечается, что данный логистический объект снабжал топливом украинскую военную технику.
«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад топлива для украинской военной техники», — сказал Конашенков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные ликвидировали три склада ВСУ в ДНР. Данные объекты находились на территории поселков Торское и Терны.