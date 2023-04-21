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Минобороны: Российские войска уничтожили топливные склады украинских силовиков в ДНР

Армия
Минобороны: Российские войска уничтожили топливные склады украинских силовиков в ДНР

Подразделения вооруженных сил России успешно ликвидировали склады топлива ВСУ. Об этом представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Склад располагался близ населенного пункта Константиновка в ДНР. Отмечается, что данный логистический объект снабжал топливом украинскую военную технику.

«В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад топлива для украинской военной техники», — сказал Конашенков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные ликвидировали три склада ВСУ в ДНР. Данные объекты находились на территории поселков Торское и Терны.
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