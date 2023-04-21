За пределами СВО у ЧВК «Вагнер» нет никаких претензий к украинским военным — Пригожин

ЧВК «Вагнер» в отношениях со всеми, в том числе с врагами, соблюдает максимальную честность и порядочность, поэтому у «музыкантов» нет претензий к украинским военным за пределами спецоперации. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
Авторы американского издания The Washington Post опубликовали материал о конфликте на Украине на основании слитых в Сеть документов Пентагона. До этого сам Пригожин говорил, что в статье могла появиться информация против ЧВК «Вагнер», однако газета, видимо, изменила материал. В публикации сказано, что украинская разведка хочет нанести удары по «музыкантам» в Сирии с целью заставить Россию передислоцировать силы из зоны СВО.
«По поводу The Washington Post все очень просто: я им деньжат подкинул, чтобы они нормально статью написали, вот и все. Что касается Сирии, моих людей там вполне достаточно, ИГИЛ✱ (запрещенная в РФ террористическая организация. — Прим. ФАН) уже сдулся давно», — подчеркнул бизнесмен, аудиокомментарий которого публикует его пресс-служба.
Предприниматель напомнил о том, что сирийское правительство до сих пор не выплатило ЧВК «Вагнер» огромную сумму денег по нефтегазовой договоренности. Весь газ, который идет на электричество для сирийцев — это подарок «музыкантов» для народа ближневосточной республики.
«Мы его не отключаем исключительно из-за того, чтобы дети ходили в школу, и работали производства. Потому что те деньги, которые зарабатываются, я не знаю, куда они деваются, но к нам не поступают. Это отдельный вопрос, который мы еще зададим», — добавил Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» акцентировал внимание на том, что в Мали и Ливии до сих пор работают украинские летчики. После начала спецоперации многие из них «подтянулись» ближе к дому, однако некоторые все равно продолжили работу в Африке. Эти люди просто выполняют поставленные задачи и зарабатывают деньги для своих семей, уточнил он.
«Поэтому там, за пределами СВО, за пределами нашей сегодняшней драки, у нас к ним нет никаких претензий. Заблудишься в лесу или в джунглях — милости просим. Вот тебе вода, вот еда, вот кров. Никто тебе ночью горло не перережет», — сказал бизнесмен.
В заключение Пригожин посоветовал всем изучать историю. Во времена Второй мировой войны русские воевали с немцами так, что «волосы дыбом встают». А теперь же их канцлер приезжает в Россию, где с ним «взасос целуются», резюмировал предприниматель.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация