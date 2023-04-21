За пределами СВО у ЧВК «Вагнер» нет никаких претензий к украинским военным — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» акцентировал внимание на том, что в Мали и Ливии до сих пор работают украинские летчики. После начала спецоперации многие из них «подтянулись» ближе к дому, однако некоторые все равно продолжили работу в Африке. Эти люди просто выполняют поставленные задачи и зарабатывают деньги для своих семей, уточнил он.