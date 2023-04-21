Житель Йошкар-Олы жестоко расправился с сожительницей на глазах у дочери

Сначала изверг выстрелил в пол из травматического пистолета. Затем он принялся избивать несчастную женщину, нисколько не стесняясь присутствия их общей дочери, сообщает ИА «МедиаПоток». Всего он нанес сожительнице больше ста ударов по разным частям тела. Он также прижигал ее утюгом и пытал с помощью электрических проводов. В конце концов женщина скончалась от ударов током.