Житель Йошкар-Олы жестоко расправился с сожительницей на глазах у дочери

Страшное преступление произошло в Йошкар-Оле. Мужчина 37 лет, будучи нетрезвым, сначала жестоко избивал свою сожительницу на глазах у их общей дочери, а потом замучил ее с помощью ударов электрическим током.
Сначала изверг выстрелил в пол из травматического пистолета. Затем он принялся избивать несчастную женщину, нисколько не стесняясь присутствия их общей дочери, сообщает ИА «МедиаПоток». Всего он нанес сожительнице больше ста ударов по разным частям тела. Он также прижигал ее утюгом и пытал с помощью электрических проводов. В конце концов женщина скончалась от ударов током.
В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Сотрудники прокуратуры Йошкар-Олы утвердили обвинительное заключение. Виновника жестокого убийства ожидает суд.