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Минобороны РФ: ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Армия
Минобороны РФ: ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы РФ уничтожили два склада с боеприпасами 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ в Запорожской области, об этом сообщает официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно предоставленным данным, склады вооружения были в районах населенных пунктов Гуляйполе и Полтавка. Все боеприпасы были успешно ликвидированы.

Ранее военнослужащие из состава мобильного противотанкового резерва ВДВ России на квадроцикле уничтожили скопление пехоты ВС Украины из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».
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