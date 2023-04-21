Минобороны РФ: ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы РФ уничтожили два склада с боеприпасами 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ в Запорожской области, об этом сообщает официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно предоставленным данным, склады вооружения были в районах населенных пунктов Гуляйполе и Полтавка. Все боеприпасы были успешно ликвидированы.
Ранее военнослужащие из состава мобильного противотанкового резерва ВДВ России на квадроцикле уничтожили скопление пехоты ВС Украины из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».