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Иранский МИД: нет причин для сомнений в причастности США к созданию ИГИЛ

Политика
Иранский МИД: нет причин для сомнений в причастности США к созданию ИГИЛ

Именно правительство Соединенных Штатов несет ответственность за появление группировки «Исламское государство»✱ (ИГ, признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Насер Канани Чафи.

Дипломат опубликовал соответствующий пост в своем Twitter-аккаунте, обвинив Вашингтон в создании террористической организации. По его словам, сомневаться в данной информации не приходится.

В частности, он напомнил о речи американского политика Роберта Кеннеди-младшего по случаю выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства. Участник президентской гонки отметил, что именно Белый дом «создал ИГ»✱.

Меж тем стало известно о планах украинского лидера Владимира Зеленского лично принять участие в предстоящем саммите НАТО. Заседание должно состояться в июле 2023 года в Вильнюсе.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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