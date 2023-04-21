Иранский МИД: нет причин для сомнений в причастности США к созданию ИГИЛ

Именно правительство Соединенных Штатов несет ответственность за появление группировки «Исламское государство»✱ (ИГ, признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Насер Канани Чафи.
Дипломат опубликовал соответствующий пост в своем Twitter-аккаунте, обвинив Вашингтон в создании террористической организации. По его словам, сомневаться в данной информации не приходится.
В частности, он напомнил о речи американского политика Роберта Кеннеди-младшего по случаю выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства. Участник президентской гонки отметил, что именно Белый дом «создал ИГ»✱.
Меж тем стало известно о планах украинского лидера Владимира Зеленского лично принять участие в предстоящем саммите НАТО. Заседание должно состояться в июле 2023 года в Вильнюсе.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация