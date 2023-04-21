Актриса Наталья Гвоздикова рассказала, почему у нее испортились отношения с сестрой-украинкой

Вплоть до 2014 года сестры ладили, постоянно общались, но после все изменилось. Как-то актриса решила позвонить родственнице, чтобы поздравить ее с днем рождения. Сестра наговорила ей много обидных вещей, из-за которых женщина проплакала несколько дней.