Актриса Наталья Гвоздикова рассказала, почему у нее испортились отношения с сестрой-украинкой

Актриса Наталья Гвоздикова рассказала, почему они больше не общаются с сестрой, живущей на Украине. Об этом сообщает Starhit.
Вплоть до 2014 года сестры ладили, постоянно общались, но после все изменилось. Как-то актриса решила позвонить родственнице, чтобы поздравить ее с днем рождения. Сестра наговорила ей много обидных вещей, из-за которых женщина проплакала несколько дней.
«Больше мне не звони, знать тебя не хочу», — вспоминает просьбу сестры Гвоздикова.
Стоит отметить, что испорченные отношения не помешали актрисе отправлять посылки с лекарствами от астмы из Москвы в Одессу. Родственница обвинила Наталью Федоровну во всех бедах Украины. Артистка же отмечает, что на сестру повлияла нездоровая пропаганда местных властей.
«Я не могла понять, что плохого сделала. Она говорила, что такие, как я, разорили Украину… Мне было обидно… Не знаю, откуда такая ненависть, мне непонятно», — делится Гвоздикова.
Ранее прожившие больше ста лет сестры назвали секрет долгой жизни.