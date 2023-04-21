Польский политолог Якуб Можняк: Варшава ищет желающих стать пушечным мясом в конфликте на Украине

Варшава готовится к участию в конфликте на Украине, предположил польский политолог и публицист Якуб Можняк. По его словам, в республике массово рассылают СМС-сообщения и электронные письма с предложениями стать «добровольцами».
Аналитик предупредил, что речь идет о появлении международного литовско-польско-украинском корпуса. Поляков приглашают служить в городе Люблин, где базируется штаб подразделения, пишет местная пресса.
«Они ищут желающих стать пушечным мясом», — подчеркнул Можняк.
Политолог добавил, что жители республики не спешат откликаться на подобные предложения. Он пояснил, что эта акция провоцирует возмущение и раздражение среди поляков.
Варшава готова присоединить сразу несколько областей Украины, ранее заявили авторы издания Niezależny Dziennik Polityczny (NDP). Однако они предположили, что Польше придется заплатить за это серьезную цену.