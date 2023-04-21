Экс-футболист ЦСКА Карвальо поделился, что хочет купить отдельный чемодан для русской водки

Бывший футболист московского ЦСКА Даниэль Карвальо поделился своим желанием купить целый чемодан русской водки для перевозки напитка на родину, передает Sport24. Он отметил, что алкоголь нужен для его семьи.
Бразилец говорит, что его родные и друзья очень любят русскую водку, и каждый раз, когда он путешествует в России, старается привезти несколько бутылок алкоголя. Сейчас же он планирует купить целый отдельный чемодан для этого.
Карвальо играл за московский клуб шесть лет — с 2004 по 2010 год. Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат России, взял четыре Кубка и три Суперкубка страны, а также Кубок УЕФА.
Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев сказал бразильцу, что планирует играть до 2030 года.