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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел останется под домашним арестом до 30 мая

Общество
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел останется под домашним арестом до 30 мая

Суд в Киеве продлил меру пресечения в отношении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Священнослужитель останется под домашним арестом до 30 мая, сообщают украинские СМИ.

Сторона защиты наместника обители ходатайствовала об изменении ему меры пресечения. Несмотря на позицию адвокатов, Киевский апелляционный суд отказал им в удовлетворении прошения.

Ранее сообщалось, что митрополит канонической Украинской православной церкви Павел должен отбывать домашний арест вдали от Киево-Печерской лавры. Такая мера предусматривает ношение священником электронного браслета.
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