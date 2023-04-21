Хирург Надежда Петраш призвала певицу Аллу Пугачеву решить проблемы со своей внешностью

По мнению специалиста, у артистки развивается птоз. При этом процессе уголки губ опускаются, овал лица начинает «сползать», приводит ее слова издание «Московский комсомолец». Причиной этого, по мнению врача, становятся не только возрастные изменения, но и образ жизни — например, чрезмерное употребление алкоголя или кофе, резкое похудение или переедание. Петраш уверена, что проблемы у Пугачевой «налицо».