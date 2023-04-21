Хирург Надежда Петраш призвала певицу Аллу Пугачеву решить проблемы со своей внешностью

Россияне стали замечать, что после отъезда в Израиль лицо певицы Аллы Пугачевой стало меняться. Пластический хирург Надежда Петраш вынесла печальный вердикт для внешности Примадонны.
По мнению специалиста, у артистки развивается птоз. При этом процессе уголки губ опускаются, овал лица начинает «сползать», приводит ее слова издание «Московский комсомолец». Причиной этого, по мнению врача, становятся не только возрастные изменения, но и образ жизни — например, чрезмерное употребление алкоголя или кофе, резкое похудение или переедание. Петраш уверена, что проблемы у Пугачевой «налицо».
Эксперт призвала певицу делать аппаратные процедуры. Однако это решит проблему всего на 40%. Заметного эффекта можно достичь только в том случае, если наладить режим питания.
Примечательно, что ранее СМИ сообщили о тратах примадонны на образование детей в Израиле. По данным журналистов, обучение в начальной школе обходится ей в 3,2 млн рублей в год.