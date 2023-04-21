Финны пожаловались на тщательные проверки на российской границе

Финских граждан стали тщательно проверять и опрашивать на российской границе после вступления страны в НАТО. Об этом сообщают местные СМИ.
Известно о проверках по меньшей мере четырех финнов при прохождении МАПП «Брусничное». У них спрашивали номера телефонов, контакты с Россией и цели визита.
Один из финнов рассказал, что, при проходе через «Брусничное» в минувшую субботу, проверяющий работник взял в руки телефон и озвучил его имя. Его паспорт перед этим прошел через автоматический считыватель.
Мужчина рассказал, что его отвели в главное здание пограничного пункта. Он заявил, что его якобы допрашивал россиянин в гражданской одежде. Ему было интересно его армейское звание, место службы и наличие знакомых.
Ранее сообщалось, что Россия обратила пристальное внимание на прибывшие в Финляндию из США танки Abrams. Об этом писали финские СМИ.