Мини-бар с алкогольными напитками нашли в школьной столовой в Ершове

Вместе с нарушениями санитарных норм, правил документооборота и отсутствием маркировок, эксперты народного фронта нашли в столовой школы №1 в городе Ершов Саратовской области мини-бар с алкогольными напитками. Об этом сообщает Saratovnews.
Специалисты решили проверить, как организовано горячее питание в учебном заведении. По словам сопредседателя регионального штаба Народного фронта Натальи Кривенцовой, никто из сотрудников школы и пищеблока не могут объяснить, почему в школе содержится мини-бар. От администрации района внятных комментариев получить также не удалось.
При этом проверяющие не нашли в школьных обедах курицу, которая, согласно документам, в учреждение должна было поступить в размере 15 килограммов. Кроме того, те родители, чьим детям положено льготное питание, массово от него отказываются. Кривенцова уточнила, что результаты проверки отправлены в региональные прокуратуру и Минобразования.
Ранее стало известно о том, что один из петербургских баров на Думской улице, который был закрыт Следственным комитетом, продолжал свою работу подпольно.