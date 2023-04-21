Мини-бар с алкогольными напитками нашли в школьной столовой в Ершове

При этом проверяющие не нашли в школьных обедах курицу, которая, согласно документам, в учреждение должна было поступить в размере 15 килограммов. Кроме того, те родители, чьим детям положено льготное питание, массово от него отказываются. Кривенцова уточнила, что результаты проверки отправлены в региональные прокуратуру и Минобразования.