Крутой профессионал: актера Петра Федорова через ФАН с днем рождения поздравил режиссер Олег Асадулин

Актер театра и кино, режиссер, сценарист Петр Федоров родился 21 апреля 1982. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил кинорежиссер, сценарист, продюсер Олег Асадулин.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съемках таких кинолент, как «Фобос. Клуб страха» и «МиниМакс».
«Только самые прекрасные эмоции. Петр — невероятно крутой профессионал. Очень творческий человек, да и вообще, выдающийся актер. Он очень творчески подходит к своей профессии. Глубоко вгрызается в роли. Молодец! Никогда не устает что-то выдумывать, предлагать. Конечно же, я старался научиться этому: мне всегда нравилась его актерская любознательность. Это было для меня вдохновением», — поведал режиссер.
Олег Асадулин также указал на еще одну яркую отличительную черту Петра Федорова. Как и многие талантливые артисты, этот актер не стал заложником одного образа. Каждое его появление на экране в новом образе покоряет сердца зрителей.
«Петя — очень многоплановый актер. Диапазон у него очень широкий. Я уверен, он удивит нас еще многими другими ролями. Петя не тот человек, которого можно засунуть в одно амплуа», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.
«Я желаю Пете не останавливаться в своем творческом росте. Покорять все новые и новые вершины. Петр мне страшно симпатичен, дорог. Я желаю, чтобы ему удавалось сниматься в как можно большем количестве фильмов и продолжал нас радовать: он как-то редко снимается», — напутствовал сценарист.
Ранее актрису Светлану Немоляеву через ФАН поздравил с днем рождения артист Юрий Васильев. Собеседник отметил, что его коллега обладает целым рядом удивительных качеств.