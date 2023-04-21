АСИ предлагает использовать карту болельщика только на матчах с повышенной категорией опасности

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило уменьшить использование карты Fan ID только в тех матчах, на которых будет повышенный уровень опасности, сообщается в документе, который АСИ направил в Правительство РФ.
В документе говорится, что необходимо иметь при себе карту Fan ID только в тех случаях, если на матче отмечается повышенная степень опасности. Определять уровень риска будут соответствующие органы, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность.
Ранее президент России Владимир Путин поручил упростить использование системы Fan ID на футбольных матчах. Подобное коснется людей-инвалидов, детей и пенсионеров.