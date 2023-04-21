Военный эксперт Сергей Горбачев: Страны НАТО полностью координируют деятельность Украины

Украину уже сейчас можно считать членом Североатлантического альянса, поскольку уже сейчас страны НАТО полностью координируют ее деятельность. Об этом заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все в НАТО согласны с тем, что Украина должна стать ее членом. Горбачев указал, что данное заявление неслучайно. Однако его реализуемость покажет время, указал он.
Эксперт указал, что Украина уже фактически является членом Альянса, поскольку тот координирует ее деятельность. В стране идет ускоренная стандартизация по лекалам НАТО, накачка вооружением, обмен данными и подготовка кадров.
«Пожалуй, с некоторыми членами альянса работа ведется в меньших масштабах и объемах», — заявил он.
Столь проблемную страну официально не принимают в Альянс. Это позволяет не распространять на нее положения устава. Однако заявления представителей НАТО говорят о том, что Североатлантический альянс является участником конфликта на Украине, подчеркнул Горбачев.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отправится в Вильнюс для участия в саммите НАТО. Об этом заявил Йенс Столтенберг.