Бойцы ВС России точным ракетным ударом уничтожили скопление украинских боевиков в зоне спецоперации. Видеозапись атаки появилась в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Российские военные выявили на открытой местности толпу украинской пехоты. Поскольку они находились на расстоянии удара, то было решено произвести удар противотанковой ракетой.
Находившиеся около лесопосадки боевики поздно заметили приближение угрозы. Согласно опубликованному ролику, по меньшей мере были уничтожены десять украинских военных. Атаку удалось произвести благодаря оперативному реагированию российских бойцов на обнаружение группы противника.
Ранее российские военнослужащие нанесли удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ в районе Северска. Атаки производились расчетами ракетных систем «Ураган» и «Град».