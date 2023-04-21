Bloomberg сообщил о приостановлении платежей Индии за российское оружие из-за опасений вторичных санкций США

Индия приостановила оплату российского оружия долларами, опасаясь вторичных санкций США. Стороны ищут оптимальный механизм, которые устроил бы и Москву, и Нью-Дели, не попадая под ограничения со стороны Вашингтона, сообщает Bloomberg.
По данным одного из источников СМИ, перевод Индии за оружие из России в размере более 2 млрд долларов задерживается примерно на один год. Кроме того, Москва больше не предоставляет индийской стороне кредит на запчасти на сумму порядка 10 млрд долларов и грядущую поставку ЗРК С-400.
В Bloomberg подчеркнули, что Индия — крупнейший импортер российского оружия. Иностранные журналисты отметили, что Россия не торопится принимать оплату за поставки в рупиях из-за волатильности курса. По той же причине Нью-Дели не желает проводить оплаты в рублях, говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Россия является крупнейшим поставщиком сырой нефти в Индию в течение последних шести месяцев. В марте российские компании более чем в четыре раза увеличили экспорт углеводородов в азиатскую страну по сравнению с прошлым годом, который составил 2,14 млн барреля в сутки.