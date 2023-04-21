Bloomberg сообщил о приостановлении платежей Индии за российское оружие из-за опасений вторичных санкций США

По данным одного из источников СМИ, перевод Индии за оружие из России в размере более 2 млрд долларов задерживается примерно на один год. Кроме того, Москва больше не предоставляет индийской стороне кредит на запчасти на сумму порядка 10 млрд долларов и грядущую поставку ЗРК С-400.