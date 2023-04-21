Украинский артист Потап высказался о ненависти в свою сторону

Артист Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, оценил негативные высказывания в свою сторону. Критикующий политику России украинский музыкант подчеркнул, что сталкивается с ненавистью постоянно.
О позиции исполнителя сообщило издание «Стархит». Негативные комментарии он объяснил большим количеством «боли, злости и ненависти» из-за ситуации в мире. Исполнитель подчеркнул, что многое не принимает близко к сердцу. Из-за ненависти, по его словам, люди становятся слабыми.
Он также напомнил о конфликте с репером Тимати из-за его грубых высказываний в отношении украинского певца Макса Барских. Потап стал на сторону последнего.
«Мое дело — заниматься творчеством и бизнесом, а не следить за российскими артистами, а тем более, что пишут российские СМИ. Не читаю их уже очень давно», — подчеркнул украинский музыкант.
Ранее актер Данила Козловский негативно высказывался о политике России. Член администрации ДНР Ян Гагин призвал артиста посетить Донбасс, чтобы увидеть правильность происходящего своими глазами.