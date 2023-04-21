Украинский артист Потап высказался о ненависти в свою сторону

О позиции исполнителя сообщило издание «Стархит». Негативные комментарии он объяснил большим количеством «боли, злости и ненависти» из-за ситуации в мире. Исполнитель подчеркнул, что многое не принимает близко к сердцу. Из-за ненависти, по его словам, люди становятся слабыми.