Следствие направило запрос о заочном аресте журналиста Христо Грозева

Следствие направило в Лефортовский суд Москвы ходатайство о заочном аресте журналиста Bellingcat✱ Христо Грозева, сообщил ТАСС.
Репортера обвиняют по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы России»). Наказание по этой статье предусматривает до двух лет тюремного заключения. Заседание суда назначено на 21 апреля в 14:00.
Грозев был объявлен в розыск в декабре прошлого года. Телеканал «Россия-24» ранее сообщал о том, что фигурант причастен к угону боевых самолетов: бомбардировщик Су-24, истребитель Су-34 и сверхзвуковой ракетоносец Ту-22 М3. Отмечается, что журналист координировал организованную украинскими солдатами операцию.
Ранее сообщалось, что сбежавший из-под домашнего ареста в Милане Артем Усс есть в базе розыска МВД России.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами