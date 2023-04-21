Следствие направило запрос о заочном аресте журналиста Христо Грозева

Грозев был объявлен в розыск в декабре прошлого года. Телеканал «Россия-24» ранее сообщал о том, что фигурант причастен к угону боевых самолетов: бомбардировщик Су-24, истребитель Су-34 и сверхзвуковой ракетоносец Ту-22 М3. Отмечается, что журналист координировал организованную украинскими солдатами операцию.