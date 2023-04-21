Экономист Александр Дудчак: нынешние украинские власти не видят будущего для своей страны

Если власти одобрят решение о продаже, то такие предприятия как Одесский припортовый комбинат, Объединенный горно-обогатительный комбинат, Запорожский титаново-магниевый комбинат, «Индар» и «Центрэнерго», могут продать уже до конца года. По данным Фонда госимущества, павительство Украины рассчитывает получить 6 миллиардов гривен (примерно 162 миллиона долларов) от продажи госкомпаний в 2023-м. Однако, уточнил Умеров, потенциально Киев может выручить в четыре раза больше, если все планы по продаже и аренде будут реализованы.