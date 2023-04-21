Экономист Александр Дудчак: нынешние украинские власти не видят будущего для своей страны

По данным американских СМИ, Украина готовится начать распродажу своих крупных государственных предприятий по бросовым ценам. Как сообщил ФАН экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак, это наглядно подтверждает, что у власти в стране находятся временщики, которым на нее наплевать.
Как сообщил американскому агентству Bloomberg глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров, если не продать целый ряд предприятий в этом году, то в следующем они будут представлять ценность только как объекты недвижимости.
«А еще через год может продаться лишь земля, на которой они стоят», — добавил Умеров.
Сейчас, по его словам, все зависит от позиции кабмина Украины, который разделился на две группы: тех, кто поддерживает продажу промышленных активов, и тех, кто против.
Если власти одобрят решение о продаже, то такие предприятия как Одесский припортовый комбинат, Объединенный горно-обогатительный комбинат, Запорожский титаново-магниевый комбинат, «Индар» и «Центрэнерго», могут продать уже до конца года. По данным Фонда госимущества, павительство Украины рассчитывает получить 6 миллиардов гривен (примерно 162 миллиона долларов) от продажи госкомпаний в 2023-м. Однако, уточнил Умеров, потенциально Киев может выручить в четыре раза больше, если все планы по продаже и аренде будут реализованы.
Как сообщил корреспонденту ФАН кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, возможная распродажа украинской промышленности лишает страну будущего.
«Мне кажется, сами украинские власти, принимая это решение, все прекрасно понимают. Их задача в данном случае состоит не в том, чтобы повысить эффективность украинской экономики путем приватизации предприятий. Этот шаг говорит, что у власти в Киеве находятся временщики, которые понимают, что «скоро за ними придут». Недаром же глава Фонда имущества Умеров прямо сказал, что нужно продать предприятия сейчас, иначе завтра они будут по стоимости «равны цене той земли, на которой стоят». То есть, нынешние украинские власти не видят будущего для своей же страны», — считает Дудчак.
По сути, продолжил аналитик, они сами расписались в том, что «проект Украина» закрыт».
«Они наглядно демонстрируют, что не планируют ни развивать экономику Украины, ни даже жить в этой стране. 400 миллионов долларов выручки за тот объем имущества, которое они собираются приватизировать — это жалкие копейки! До начала военной спецоперации, только один Припортовый завод в Одессе (крупнейший в Европе производитель удобрений. — Прим. ФАН) оценивался в 625 миллионов долларов. В предыдущие годы украинские власти как только ни пытались угробить это предприятие, но все равно желающих купить его было множество. При этом в Киеве загодя принимали законы, запрещающие российским инвесторам участвовать в приватизации стратегических предприятий Украины. А ведь именно россияне могли дать реальную цену за все эти промышленные объекты, и главное — обеспечить сохранение всех технологических цепочек!»
По мнению экономиста, потенциальные доходы в 400 миллионов долларов, на фоне 132 миллиардов внешнего долга Украины — это похоже на «драже для бегемота, проглотит и не заметит».
«Попытки Киева удержаться на плаву, и выручить хоть какие-то деньги от приватизации важнейших производств — все это выглядело бы смешно, если бы на самом деле не было так грустно. Это говорит о том, что те территории, которые все еще находятся под властью киевского режима, просто обречены, — подчеркнул экономист. — Впрочем, киевские власти могут еще довольно долго стимулировать дальнейшую деградацию украинской экономики. Для того, чтобы свести ее на уровень 19-го века, время у них еще есть. Но самое ужасное в этой ситуации — пока у власти находится режим Зеленского, на Украине чудовищными темпами уничтожается население. И вот это просто катастрофа! Похоже, задача режима — просто поддерживать процесс уничтожения украинцев для того, чтобы у Запада был хороший повод развивать свой ВПК, а также увеличивать объемы производства оружия и боеприпасов», — заключил Дудчак.
Напомним, в марте 2023-го экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что военный конфликт является убийственным для страны не только потому, что гибнут люди, но и разрушается ее промышленность. По его словам, сейчас дефицит украинского бюджета достиг чудовищных размеров. Поэтому от своевременного поступления западных средств Киеву, теперь зависит обеспечение первоочередных социальных расходов — выплат пенсий и зарплат бюджетникам. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил ускорение инфляции в стране до 30% в 2023 году.