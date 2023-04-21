В Брянской области жена пыталась пронести осужденному мужу мобильный телефон в пеньюаре

Был составлен протокол об административном правонарушении. Мера наказания будет определена судом. Родственники и знакомые нередко прибегают к различным ухищрениям, чтобы передать осужденным запрещенные предметы. Например, не так давно в другой брянской колонии жена пыталась передать мужу вино в пакете из-под сока.