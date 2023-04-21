В Брянской области жена пыталась пронести осужденному мужу мобильный телефон в пеньюаре

В исправительной колонии №5, расположенной в городе Стародуб Брянской области, жена пыталась пронести своему мужу, отбывающему наказание, мобильный телефон. Спрятала она его среди спальных принадлежностей.
Женщина приехала к своему супругу на длительное свидание, сообщают «Брянские новости». Вероятно, она предполагала, что одежду для сна не будут тщательно проверять, поэтому завернула мобильник в ночной халат. Однако инспектор группы обнаружил запрещенный в колонии телефон.
Был составлен протокол об административном правонарушении. Мера наказания будет определена судом. Родственники и знакомые нередко прибегают к различным ухищрениям, чтобы передать осужденным запрещенные предметы. Например, не так давно в другой брянской колонии жена пыталась передать мужу вино в пакете из-под сока.