Президент России Путин призвал разработать дополнительные меры для профилактики преступлений в школах

Президент Владимир Путин считает необходимым регулярно организовывать мероприятия для профилактики преступлений, совершаемых в школах. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
Как отметил глава государства, данная тема представляет собой вопрос чрезвычайной важности. Российский лидер подчеркнул, что мониторить ситуацию в образовательных учреждениях нужно постоянно, а не только после произошедших трагедий.
На этом фоне он предложил заняться разработкой дополнительных мер для предотвращения опасных ситуаций в школах. Докладчиком по указанной теме стал министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев.
Ранее стало известно, что президент провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Политики обсудили расширение двустороннего сотрудничества в торговой сфере.