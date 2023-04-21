Итальянский премьер-министр Мелони обещает помогать Украине, несмотря на мнение общества

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони заявила о том, что Италия будет помогать Украине, несмотря на уровень поддержки этого мнения в обществе, передает газета il Foglio.
Мелони подчеркнула, что Рим будет осуществлять всю необходимую помощь Киеву в соответствии с Уставом ООН. Также министр сказала о совести и о том, что она диктует всем — «как и европейцам, как и итальянцам, которые любят и защищают свободу». Итальянский премьер неоднократно упомянула тот факт, что ими будет продолжаться снабжение Украины ресурсами, несмотря ни на что.
Большинство парламентариев выступают с заявлениями, что итальянские власти втягивают страну в конфликт, тратя деньги на оружие. Также по результатам общественных опросов, большинство итальянцев выступают против снабжения Украины вооружением.
Ранее сообщалось, что Киев начал сомневаться в поддержке США целей Украины после утечки документов Пентагона.