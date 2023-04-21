Президент Туниса возмущен реакцией Запада на арест лидера «Ан-Нахды»

Каис Саид напомнил о трагическом событии, которое произошло 20 июля прошлого года. В результате нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт тунисской армии на западе страны недалеко от границы с Алжиром, погибли более 10 военнослужащих. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида»✱ (запрещена в РФ).