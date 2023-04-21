Президент Туниса возмущен реакцией Запада на арест лидера «Ан-Нахды»

Тунис, 21 апреля. Президент Туниса Каис Саид намекнул, что арест лидера «Ан-Нахды» Рашида аль-Ганнуши произведен из-за призыва к «гражданской войне», пишут арабские СМИ.
Глава республики выступил с речью во время рабочей сессии, проходящей в рамках национальных консультаций по реформе образования.
«Недавно ряд столиц и иностранных организаций выразили свою тревогу в связи с арестом лидера "Ан-Нахды". Необходимо прояснить, что она связана с призывом к гражданской войне», — отметил он, не упоминая Аль-Ганнуши.
Президент Туниса выразил негодование реакцией западных стран за взятие под стражу главы оппозиции, участвовавшего в заговоре против государственной безопасности.
«Был ли человек арестован за мнение или за позицию, которую он занял. Почему они не были расстроены в тот день, когда в Рамадан на ифтаре были убиты 14 солдат», — заявил он.
Каис Саид напомнил о трагическом событии, которое произошло 20 июля прошлого года. В результате нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт тунисской армии на западе страны недалеко от границы с Алжиром, погибли более 10 военнослужащих. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида»✱ (запрещена в РФ).
«Это вопиющее вмешательство во внутренние дела Туниса. Мы независимая и суверенная страна, которая не приемлет, чтобы кто-то вторгается в наши дела. У нас гораздо более глубокая история борьбы за права и свободы, чем во многих других столицах», — сказал он.
Ранее тунисский судья вынес постановление о тюремном заключении главы партии «Ан-Нахда» Рашида аль-Ганнуши.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация