Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов прошла в Новосибирске

В Новосибирске руководители муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока обсудили проблемы, появившиеся с введением новой налоговой системы. Конференция состоялась в рамках работы Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что с введением новой системы уплаты налогов больше всего пострадали именно местные бюджеты. Теперь они не могут аккумулировать поступающие средства и лишены возможности принимать оперативные решения по исполнению бюджета, передает сетевое издание InfoPro54.ru. Он назвал основной задачей Ассоциации обратить внимание федерального центра на проблемы в муниципалитетах.
Среди актуальных способов решения проблемы обсуждается два варианта: исключение из единого налогового платежа НДФЛ и перенос срока уплаты налога с 28 на 25 число. По результатам работы конференции ее участники составят резолюцию, которая будет направлена в федеральный центр.