Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов прошла в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что с введением новой системы уплаты налогов больше всего пострадали именно местные бюджеты. Теперь они не могут аккумулировать поступающие средства и лишены возможности принимать оперативные решения по исполнению бюджета, передает сетевое издание InfoPro54.ru. Он назвал основной задачей Ассоциации обратить внимание федерального центра на проблемы в муниципалитетах.