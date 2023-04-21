Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов прошла в Новосибирске

Экономика
Конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов прошла в Новосибирске

В Новосибирске руководители муниципалитетов Сибири и Дальнего Востока обсудили проблемы, появившиеся с введением новой налоговой системы. Конференция состоялась в рамках работы Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что с введением новой системы уплаты налогов больше всего пострадали именно местные бюджеты. Теперь они не могут аккумулировать поступающие средства и лишены возможности принимать оперативные решения по исполнению бюджета, передает сетевое издание InfoPro54.ru. Он назвал основной задачей Ассоциации обратить внимание федерального центра на проблемы в муниципалитетах.

Среди актуальных способов решения проблемы обсуждается два варианта: исключение из единого налогового платежа НДФЛ и перенос срока уплаты налога с 28 на 25 число. По результатам работы конференции ее участники составят резолюцию, которая будет направлена в федеральный центр.
сибирь новосибирск дальний восток бюджет налог конференция
Военкоры ФАН