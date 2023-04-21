Мэр Белгорода сообщил о работе взрывотехников Минобороны, специалистов МЧС и Росгвардии возле места взрыва

Район взрыва в Белгороде оцепили, сейчас на месте происшествия на улице Шаландина работают специалисты по взрывотехнике Министерства обороны РФ, сотрудники МЧС и Росгвардия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.
Также глава города попросил граждан сохранять спокойствие. Он уточнил, что дополнительное обследование территории необходимо для гарантии безопасности жителей дома. Все они сейчас находятся вне опасности — нуждающимся предоставили гостиницу.
Ранее стало известно, что при взрыве в Белгороде никто из автомобилистов сильно не пострадал. Одна машина, в которой не было людей, сильно пострадала от ударной волны.