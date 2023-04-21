Власти Белгородской области объяснили причину покраснения реки около села Казацкое

Глава Красногвардейского района Белгородской области Анна Куташова успокоила жителей села Казацкое.
По словам Куташовой, у сельчан нет поводов для паники или беспокойства, так как кровавый цвет местной речки имеет простое объяснение. Как пояснила Куташова, во всем виноваты обильные дожди, которые вымыли из почвы пестициды с засеянных ранее семян, сообщает bel.ru.
Протравители семян, попав в реку, окрасили ее в красноватый цвет. При этом Куташова заверила местных жителей в том, что никакого негативного воздействия ни на экологию, ни на здоровье людей это не окажет.