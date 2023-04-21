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Власти Белгородской области объяснили причину покраснения реки около села Казацкое

Происшествия
Власти Белгородской области объяснили причину покраснения реки около села Казацкое

Глава Красногвардейского района Белгородской области Анна Куташова успокоила жителей села Казацкое.

По словам Куташовой, у сельчан нет поводов для паники или беспокойства, так как кровавый цвет местной речки имеет простое объяснение. Как пояснила Куташова, во всем виноваты обильные дожди, которые вымыли из почвы пестициды с засеянных ранее семян, сообщает bel.ru.

Протравители семян, попав в реку, окрасили ее в красноватый цвет. При этом Куташова заверила местных жителей в том, что никакого негативного воздействия ни на экологию, ни на здоровье людей это не окажет.
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