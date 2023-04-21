Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВСУ попытались применить химоружие на Запорожском направлении

Украинские военные попытались использовать химоружие на Запорожском направлении. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его данным, ВСУ при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Российские бойцы смогли быстро отреагировать, в результате чего никто серьезно не пострадал.
Один военный получил химический ожог. По словам Рогова, на случай повторного нападения на передовую направлены комплекты химзащиты.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что украинские военные готовят провокацию в Запорожской области. В район Гуляйполя прибыла группа журналистов из Франции для подготовки провокационных сюжетов.