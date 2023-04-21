Американский дизайнер опроверг утверждение о том, что иностранцу опасно находиться в России

Турист отметил, что ему очень понравилось путешествие на поезде. В США одни машины. В вагоне он обратил внимание на прекрасный вид из окна. Владивосток своей холмистой местностью, Золотому мосту, многолюдности туристов напомнил ему Сан-Франциско. Также Хоталинг отметил дружелюбие русских людей. Его тепло приняли и в купе, и на улице.