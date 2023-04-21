Американский дизайнер опроверг утверждение о том, что иностранцу опасно находиться в России

Путешествие во Владивосток позволило американскому дизайнеру Эфери Хоталингу доказать, что иностранцу безопасно находиться в России. Об этом сообщает VladNews.ru.
Американское посольство настоятельно просит своих граждан не посещать Россию. Дизайнер Эфери Хоталинг решил проверить, действительно ли так опасно находиться среди россиян. Заодно он решил исполнить свою заветную мечту – отправиться во Владивосток на поезде из Москвы.
Турист отметил, что ему очень понравилось путешествие на поезде. В США одни машины. В вагоне он обратил внимание на прекрасный вид из окна. Владивосток своей холмистой местностью, Золотому мосту, многолюдности туристов напомнил ему Сан-Франциско. Также Хоталинг отметил дружелюбие русских людей. Его тепло приняли и в купе, и на улице.
В общем, американец убедился, что страшилки посольства США не соответствуют действительности. Один был минус: в мужчине иной раз видели шпиона. На исполнение мечты Хоталинг потратил 35000 долларов.
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