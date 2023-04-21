Минстрой РФ спрогнозировал снижение цен на рынке недвижимости

Ситуация на рынке жилья в России в скором времени заставит застройщиков начать снижение цен, уверен глава Минстроя Ирек Файзуллин.
В беседе с журналистами он отметил, что закупки будут прекращаться, а это вынудит девелоперов идти на компромисс с покупателями. По словам чиновника, в ведомстве считают, что цены будут постепенно снижаться.
Согласно анализу «Циан», недвижимость в России за три года подорожала на 82%. При этом в новостройках до 40% площадей не реализованы, сообщает «Дом.РФ». В строящихся объектах проданы только 28% жилья, отмечают аналитики.
Ранее «Подмосковье сегодня» сообщало о распространении программы льготной ипотеки на вторичное жилье.