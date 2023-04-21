Водитель пострадавшей во время взрыва в Белгороде машины вышел из нее всего за 4 часа до инцидента

В следующий раз он увидел средство передвижения после хлопка, на крыше местного супермаркета. На данный момент автомобиль уже сняли. По данным Telegram-канала, сейчас и водитель, и его начальства работают над оформлением необходимых бумаг. Они верят в то, что смогут получить компенсацию.