Водитель пострадавшей во время взрыва в Белгороде машины вышел из нее всего за 4 часа до инцидента

Водитель автомобиля, пострадавшего от взрыва в Белгороде, назвал дату инцидента своим вторым днем рождения. Он вышел из машины всего за четыре часа до происшествия.
Как сообщают авторы Telegram-канала SHOT, машина является собственностью местного таксопарка. В тот вечер он оставил автомобиль на стоянке, так как хотел отдохнуть.
В следующий раз он увидел средство передвижения после хлопка, на крыше местного супермаркета. На данный момент автомобиль уже сняли. По данным Telegram-канала, сейчас и водитель, и его начальства работают над оформлением необходимых бумаг. Они верят в то, что смогут получить компенсацию.
Ранее стали известны другие подробности инцидента. Выяснилось, что никто из автомобилистов не пострадал во время хлопка. Сама машина была повреждена, все стекла разбились.