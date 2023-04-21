Провокаторы заложили муляж бомбы под машиной главы пожарной части в Мурманской области

Правоохранители обнаружили похожий на бомбу предмет под машиной, принадлежащей главе пожарной части Кольской горно-металлургической компании Тарасу Шамраю. Подробностями об инциденте в мурманском городе Оленегорск поделился источник Федерального агентства новостей.
В четверг утром, 20 апреля, мужчина планировал отправиться на работу на личном автомобиле. Однако он заметил некий провод, ведущий от передней двери к подозрительному грузу на дне транспортного средства.
Решив не рисковать, гражданин вызвал сотрудников ОМОН и ФСБ. Однако в ходе проверки выяснилось — бомба не настоящая.
Предмет оказался муляжом самодельного взрывного устройства, изготовленного с применением мыла и аэрозольного баллона. Как отметил источник агентства, это стало понятно еще до тщательной проверки.
Специалисты сразу поняли, что акция является провокацией и не представляет опасность для жизней людей. Тем не менее в целях предосторожности из расположенного рядом дома эвакуировали 25 человек.
Ранее в Московской области задержали пятерых иностранцев, избивших китайских бизнесменов в частном доме. О разбойном нападении на предпринимателей сообщило издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на правоохранительные органы.