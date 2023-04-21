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Компания «Альфа К» представила невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z»

Армия
Компания «Альфа К» представила невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z»

Новый невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z» был представлен в москве на специализированной выставке «Экипировка». Об этом сообщил РИА Новости представитель компании-производителя «Альфа К» Виктор Константинопольский.

Представитель компании отметил, что данный костюм в отдельных аспектах превосходит зарубежные аналоги. Сделан он по новой технологии металлизация ткани, которая делает снаряжение невидимым для тепловизоров.

«Богомол-Z» впервые представляется в этом году, и его особенность — работа в ИК-диапазоне, защищающая от тепловизора», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что данная технология позволяет защищать не только солдат, но и военную технику. Кроме тог, костюм «Богомол-Z» обладает низким весом.

Ранее корпорация «Ростех» начала производство новых бронежилетов с повышенной защитой. Комплект под названием «Оберег» способна защищать бойцов от бронебойных пуль и уже прошла боевые испытания.
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