«Бронепласт» показал бронесистему с увеличенной вдвое площадью защиты

Компания «Бронепласт» представила новую индивидуальную модульную бронесистему с площадью защиты, которая в два раза больше, чем у штатного войскового комплекта «Ратник». Об этом сообщил РИА Новости директор по развитию компании Дмитрий Пешков.
Представитель «Бронепласта» рассказал, что на прошлой выставке на ВДНХ был представлен обычный бронежилет и модульная система защиты, однако они не были доработаны.
«Мы расширили баллистические пакеты, увеличили бронестойкость, пулестойкость, площадь защиты», — сообщил Пешков.
Специалист сообщил, что речь идет о доработке самого популярного сейчас в войсках бронежилета. Максимальная площадь защиты модульной системы составляет 108 квадратных дециметров, что в два раза больше, чем у обычного «Ратника».
В октябре 2022 года сообщалось, что Ростех увеличил темпы изготовления боевой экипировки «Ратник».